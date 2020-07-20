Zoom nasıl kullanılır? Zoom nasıl indirilir?

Zoom uygulaması, koronavirüs salgının da etkisiyle son dönemde popülerliğini arttırdı. Zoom, video konferans, web seminerleri ve web üstünden çok katılımlı görüntülü toplantı imkanı veriyor. Peki Zoom uygulaması nasıl indirilir? Zoom programı nasıl kullanılır?