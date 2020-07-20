Cep Telefonunuzda Bu Uygulamalar Varsa Hemen Silin!

Google, Facebook giriş bilgilerini çalan 25 kötü amaçlı uygulamayı Google Play'den kaldırdı. Eğer bu uygulamalar akıllı telefonunuzda yüklüyse mutlaka silmenizde fayda var.

Cep Telefonunuzda Bu Uygulamalar Varsa Hemen Silin

Google geçen ay, Google Play'de yer alan ve Facebook giriş bilgilerini çalan 25 kötü niyetli uygulamayı tespit edip Google Play'den kaldırdı. Kötü amaçlı uygulamalar, Rio Reader LLC isimli aynı geliştirici tarafından oluşturulmuştu ve uygulamalar, kaldırmadan önce 2,34 milyondan fazla kez indirilmişti.

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcıların cihazlarından bu uygulamaları mutlaka silmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

2019 Yılından Beri Facebook Giriş Bilgileri Çalınıyor

Adım sayar, fotoğraf düzenleme, video düzenleme, duvar kağıdı, el feneri, dosya yöneticileri ve mobil oyunlar gibi meşru uygulamaları taklit eden kötü amaçlı uygulamalar, Facebook kullanıcılarının giriş bilgilerinin çalınmasına neden olan aynı kötü amaçlı kodu paylaşıyordu. Uygulamaların çoğu 2019 yılında oluşturulmuş gibi görünüyor ve indirme sayısı 10.000 ile 500.000 arasında değişiyor. Bu durum, uygulamaların birçok Facebook kullanıcısının kimlik bilgilerini toplayabilecek zamanları olduğu anlamına geliyor. Google, yılbaşından bu yana platformundan adware veya güvenli olmayan uygulamaları kaldırıyor. Tüm sahte uygulamalar zamanında keşfedilip kaldırılmasa da Android kullanıcıları bunları tespit etmede önemli bir rol oynayabilir.

"Hemen Silin!"

Adım sayar, fotoğraf düzenleme, video düzenleme, duvar kağıdı, el feneri ve dosya yöneticileri gibi uygulamaların asıl amaçları dışında geliştirilebildiğini dile getiren Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu uygulamaların arka planda başka güvenlik zafiyetleri yaşatabileceğini vurguluyor. "Bir dahaki sefere bir uygulamayı indirmek istediğinizde, yorumlara ve indirme sayısına dikkat edin." diyen Alev Akkoyunlu, tek kelimeyle anlatılmış, dört veya beş yıldızlı yorumlara sahip profesyonel görünümlü uygulamaların çoğunun, aslında başka bir amaç için geliştirilmiş olabileceği uyarısında bulunarak bu uygulamaların hemen silinmesi ve Facebook şifrelerinin değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Özellikle bilinmeyen uygulamalara Facebook ve Google giriş bilgileri kullanılarak bağlanılmasını pek güvenilir bulmadığını belirten Alev Akkoyunlu, "Siber saldırganlar bu konuda çok yetenekli ve uygulamaları çok iyi bir şekilde bire bir taklit edip kullanıcıların Facebook hesap şifrelerini ele geçirebiliyor. Birçok insan için yeni hesap açmak her ne kadar sıkıntılı bir süreç olsa da, sonradan yaşayacağımız güvenlik problemlerini düşünerek yeni hesap oluşturulmasını ve bu hesaplarda farklı şifreler kullanılmasını öneriyorum. Farklı ve güçlü birçok şifreyi akılda tutmak oldukça zor olabilir. Bir insanın, ortalama 15 hesabı bulunduğunu düşünürsek bu konuda Bitdefender Password Manager gibi bir şifre yöneticisi denemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerinde bulunuyor.

Facebook giriş bilgilerini çaldığı için Google Play'den kaldırılan uygulamalar şöyle:

  1. Super Wallpapers Flashlight
  2. Padenatef
  3. Wallpaper Level
  4. Contour level wallpaper
  5. Iplayer & iwallpaper
  6. Video maker
  7. Color Wallpapers
  8. Pedometer
  9. Powerful Flashlight
  10. Super Bright Flashlight
  11. Super Flashlight
  12. Solitaire
  13. Accurate scanning of QR code
  14. Classic card game
  15. Junk file cleaning
  16. Synthetic Z
  17. File Manager
  18. Composite Z
  19. Screenshot capture
  20. Daily Horoscope Wallpapers
  21. Wuxia Reader
  22. Plus Weather
  23. Anime Live Wallpaper
  24. iHealth step counter
  25. Com.tyapp.fiction

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