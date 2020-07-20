Cep Telefonunuzda Bu Uygulamalar Varsa Hemen Silin!

Google, Facebook giriş bilgilerini çalan 25 kötü amaçlı uygulamayı Google Play'den kaldırdı. Eğer bu uygulamalar akıllı telefonunuzda yüklüyse mutlaka silmenizde fayda var.