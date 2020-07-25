Windows 10'da Silinemeyen Uygulamaları Bu Araçla, Kolayca Kaldırın

Windows 10'un Hava Durumu, Haberler gibi ön yüklü ve normalde silmenize izin verilmeyen uygulamaları kaldırmak mı istiyorsunuz? Bu bedava araçla çok kolay!

Windows 10'da Kaldırılmayan Uygulamaları Kaldırın

Bloatware, yani size istemeden cihazınıza ön yüklenen yazılımlar, özellikle kendiniz oluşturmadığınız sistemlerde sorun olmaya devam ediyor. Ancak Microsoft'un yüklediği ve kullanmak istemeyebileceğiniz yazılımlar da var. Üçüncü parti bir araç olan Bloatbox, ön yüklü Windows 10 uygulamalarını kaldırmanıza olanak tanıyor.

Bloatbox

İlk başlarda bir gizlilik aracı olan Spydish'in bir parçası olan Bloatbox, geliştiricisi tarafından ayrı bir uygulama haline getirildi. Bloatbox'u kullanmaya başlamak için zip dosyasını indirip, içeriğini bir klasöre yerleştirip, programı çalıştırmanız gerekiyor. Bloatbox'u açtığınızda normalde kaldıramayacağınız Hava Durumu, Haberler, Telefonunuz gibi Microsoft uygulamalarının bir listesini görüyorsunuz. Programın kullanımı kolay arayüzü, Windows 10 programlarını kaldırmayı kolay bir hale getiriyor.

Neyse ki Microsoft, Windows 10'un içerisine bilgisayarınızı yavaşlatacak kadar çok gereksiz yazılım depolamıyor. Hava Durumu gibi uygulamalar aslında çoğu zaman işe yarasalar da, Haberler uygulamasının ve diğerlerinin içeriğini veya arayüzünü beğenmiyorsanız, bu uygulamalardan Bloatbox sayesinde kurtulabilirsiniz.

İndirin: Bloatbox (dosyalar arasından en üstteki bloatbox.zip dosyasını indirin)

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