Bir AirTag Tarafından İzleniyor Olabilirsiniz! İşte Bunu Anlamanın Yolu...

Apple, AirTag'i Nisan 2021'de piyasaya sunmuştu. Küçük bir Bluetooth izleyici olan bu ürün, iPhone, Mac ve iPad'inizde, Find My servisi yoluyla kaybettiğiniz eşyaları bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak aynı zamanda büyük bir gizlilik sorununu da ortaya çıkartabilir. Kimse bu tür bir cihazla izlenmek istemez. Apple da bunun takibini elbette yapıyor ve kullanıcılara, sahibinden ayrı bir AirTag'in sizi takip ettiğini algıladığı an bir bildirim gönderiyor. Öte yandan AirTag eğer 8 saat ila 24 saat arasında sahibine geri dönmez ise, bulunduğu yerde ses çıkarmaya da başlayabiliyor.
Apple'ın iOS tarafında sunduğu bu güvenlik sistemlerine karşın Android tarafında benzeri bir uygulama bulunmuyordu. Yani bir AirTag tarafından takip ediliyor musunuz; bunu bilmenin bir yolu yoktu. Ancak Tracker Detect adında yeni bir Android uygulaması, AirTag veya Find My özellikli bir başka aksesuarla konumunuzu izleyen biri olup olmadığını gösterebiliyor.
Tracker Detect, oldukça basit bir kullanıma sahip. Google Play Store'dan indirilebilecek bu uygulama, "Tara" komutu yoluyla çevrenizde bir AirTag olup olmadığını size söyleyebiliyor. Kendinizi güvende hissettikten sonra ise Taramayı Durdur ile işlemi sonlandırabiliyorsunuz. Olası bir AirTag bulunması durumundaysa, onu bulmanıza yardımcı olması için AirTag'in ses çalmasını da sağlayabiliyor.
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