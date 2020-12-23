Bir Android 11 Sürprizi Daha: Samsung Galaxy S10 Lite'a Android 11 Geldi

Samsung, daha önce 2021 yılının Ocak ayında yayınlayacağını açıkladığı bir Android 11 güncellemesini daha erkenden yayınladı: Galaxy S10 Lite, Android 11 güncellemesine kavuştu.