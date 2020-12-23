Bir Android 11 Sürprizi Daha: Samsung Galaxy S10 Lite'a Android 11 Geldi

Samsung, geçtiğimiz günlerde bir sürprize imza atarak, Galaxy S20 FE için Android 11 güncellemesini beklenenden önce yayınlamıştı. Benzer bir sürpriz de dün yaşandı ve Galaxy S10 Lite, beklenenden 1 ay önce Android 11 güncellemesini almaya başladı. Bu güncelleme gerçek anlamda bir sürpriz olarak değerlendirilebilir; zira Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e bile henüz Android 11'e güncellenmiş değil.
Haber yayına hazırlanırken İspanya ve Hindistan'da yayına girmiş olan güncelleme, G770FXXU3DTL1 kodunu taşıyor. Boyutu ise, tahmin edilebileceği gibi oldukça büyük: 2GB...
Güncelleme, Galaxy S10 Lite'a sadece Android 11'i taşımakla kalmıyor, aynı zamanda One UI 3.0'ı da getiriyor. Ama Samsung DeX desteği, yeni güncelleme ile de Galaxy S10 Lite'a gelmiyor.
Güncellemenin Türkiye'deki kullanıcılara gelmesinin de an meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden sıklıkla Ayarlar altındaki Yazılım Güncellemesi bölümünü kontrol etmenizde yarar var.
Galaxy S10 Lite, Samsung'un 2020 yılında piyasaya sürdüğü telefonlar arasında en ilgi çekici olanlardan biriydi. Galaxy S serilerindeki diğer telefonların aksine, Galaxy S10 Lite tüm dünyaya Snapdragon işlemci ile sunuldu. Bilindiği gibi Samsung, amiral gemisi serilerinde, Avrupa (ve tabii ki Türkiye) için Exynos yonga setini tercih ediyordu.
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