Bir Dev Daha Intel'i Terk Edebilir: Microsoft, Kendi İşlemcisini Hazırlıyor

Apple'ın yeni M1 işlemcisini tanıtmasının akabinde dengeler değişmeye başladı. Pek çok üreticiden işlemci tercihinde Apple'ı seçeceğine yönelik duyumlar gelirken, Intel telaşlanmaya başlasa iyi olur. Zira görünüşe göre Microsoft da Intel'i terk etme planları içinde.
Bloomberg'in haberine göre Microsoft da ARM mimarisine dayalı özelleştirilmiş işlemcilerini tasarlama yoluna gidiyor. Şirket, tasarlayacağı işlemcileri hem veri merkezlerinde hem de gelecekteki Surface PC'lerinde kullanacak. Böylece işlemci için dışa bağımlı olmayacak ve hatta kendi işlemcilerini pazarlama yoluna giderek ek kazanç elde edebilecek.
Her ne kadar şu anda bunun nihai karar olup olmadığı veya bu sürecin ne zaman başlayacağına ilişkin bir bilgi yok. Ancak Microsoft'tan Frank Shaw da bu konuyu yalanlamıyor. Shaw'ın yaptığı açıklamaya göre; silikon, teknoloji için temel yapı taşı ve tasarım, üretim ve araçlar gibi her alanda kullanıyor. Şirketin kendi yeteneklerine yatırım yapmaya devam edeceğini söyleyen Shaw, ancak aynı zamanda çeşitli yonga sağlayıcılarıyla ortaklıklar geliştirmeye ve platformlarını güçlendirmeye de devam edeceklerini sözlerine ilave ediyor. Yani buradan çıkartacağımız sonuç, evet, görünüşe göre Microsoft kendi özel yonga setini üretecek, bu süreçte ise Intel ve diğer ortaklarıyla çalışmaya devam edecek. Sonrasını ise hep birlikte göreceğiz.
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