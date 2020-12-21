Bir Dev Daha Intel'i Terk Edebilir: Microsoft, Kendi İşlemcisini Hazırlıyor

Apple'ın Intel'i terk ederek kendi M1 işlemcisine geçmesi, diğer devleri de harekete geçirtti. Görünüşe göre Microsoft da, kendi ARM tabanlı işlemcisi için düğmeye basmış durumda.