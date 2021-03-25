Bir Döneme Damga Vuran Akıllı Telefon Devi, Kepenkleri İndiriyor mu?

LG, son yıllarda akıllı telefon kategorisinde büyük kan kaybetti. Şirketin pazar payı yüzde 1 olduğu söylenirken, Güney Koreli şirketin deneysel çalışmalarına da hız kazandırdığı açık. Bunlardan son olarak bükülebilir akıllı telefonu LG Rollable'ı görürken, şirketin bu hareketli bir yandan umutlandırırken, diğer yandan ise umutları tüketiyor.
LG için yapılan yeni açıklamalara göre Güney Koreli şirketin akıllı telefon pazarını terk etmekten başka bir çaresi kalmamış durumda. Bir Güney Kore yayını olan Donga tarafından yapılan bu açıklamaya göre LG, akıllı telefon kategorisinde ipi çekmeli.
Basında bu haberler yer almaya başlarken, LG yöneticilerinden gelen sızıntılar ise tam aksini iddia ediyor. Evet, şirket son dönemlerde odak noktasını yeni form faktörlerini geliştirmeye ve akıllı telefon kategorisini çeşitlendirme üzerine kurmuş gibi görünürken, stratejisini heyecan verici cihazlar üzerinden yürütüyor. Ancak günün sonunda tüm dikkatleri üzerine toplayıcı bir satış başarası yakalayamadığı da aşikar. Yine de şirket içinden geldiği belirtilen sızıntılar, telefon işinden çekilmek gibi bir planlarının olmadığını söylüyor.
Elbette doğrudan LG'den resmi bir açıklama gelene kadar bu konu belirsizliğini koruyacak.
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