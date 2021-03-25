Bir Döneme Damga Vuran Akıllı Telefon Devi, Kepenkleri İndiriyor mu?

"LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor mu, Güney Koreli şirket telefon işinde havluyu atıyor mu?" Bu sorular Güney Kore'de manşet olmuş durumda. Peki ama LG, gerçekten telefon işinden tamamen çekiliyor mu?