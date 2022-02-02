Bir Dönemin Efsanesi BlackBerry, En İkonik Teknoloji Patentlerini Sattı!

Bir dönemin ünlü akıllı telefon markası BlackBerry, dibe çökmeye devam ediyor. Kanadalı cep telefonu markası, uzun süredir akıllı telefon üretmeyi bırakmış durumda, ancak geriye modern cihazlarda halen kullanılan, birçok mobil teknoloji ve standart için gerekli olan önemli bilgileri miras bıraktı. Şimdi ise, sahip olduğu bazı temel patentlerini satıyor.
Catepult IP Innovations ile anlaşmaya varan BlackBerry, patentlerini bu şirkete devrettiğini açıkladı. Mobil, mesajlaşma ve kablosuz ağlarla ilgili teknolojiye dayalı eski patentleri için 600 milyon dolar fiyat biçen BlackBerry, paranın 450 milyon dolarını nakit olarak alacakken, geriye kalan 150 milyon doları da 30 milyon dolarlık 5 taksitte kasasına koyacak.
Bu anlaşma, BlackBerry'nin mobil alandaki geçmişi ile arasındaki bağı kopardığının göstergesi. BlackBerry cihazları, özellikle e-posta yetenekleri sayesinde bir zamanlarda tüketiciler arasında arzu nesnesi olurken, BlackBerry Messenger (BBM) mesajlaşma servisi de oldukça popülerdi. Doğrusu üzücü bir haber, ancak BlackBerry'nin zaten havlu attığını biliyorduk.
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