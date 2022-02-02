Bir Dönemin Efsanesi BlackBerry, En İkonik Teknoloji Patentlerini Sattı!

Bir döneme damgasına vuran, ancak sonrasında hızla dibe çakılan telefon üreticisi BlackBerry, mobil, mesajlaşma ve kablosuz teknolojilerle ilgili temel patentlerini satıyor!