Panasonic'ten Devrim Yapacak Teknoloji: Yeni Nesil Lensler İçin Hazırlanın!

Panasonic, kameraların ve sensörlerin performansını artırmaya yönelik kızılötesi asferik lenslerin seri üretimi için uzak kızılötesi lens kalıplama teknolojisi geliştirdiğini duyurdu. Yeni lensler, uzak kızılötesinde mükemmel iletim özellikleri sunan kalkojenit camdan oluşuyor.
Panasonic, geliştirdiği en yeni cam kalıplama yöntemi ve kalıp işleme teknolojisi ile "dünyanın ilk yüksek oranda hermetik çerçeveye entegre edilmiş, yapıştırıcı kullanmayan ve difraktif lens de dahil olmak üzere bir dizi lens hazırlığında. Şirket, ürettiği yüksek kızılötesi asferik lenslerin seri üretimine başlamış ve bununla uzak kızılötesi sensör modüllerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacakken, öte yandan maliyetleri de düşürmeyi hedefliyor.
Yeni teknoloji, ?3 mm'den ?40 mm'ye kadar çeşitli boyutlarda kalkojenit lenslerin önünü açıyor. Ayrıca içeriğinde yapıştırıcı kullanılmaması nedeniyle, gaz kontaminasyonu riskini de ortadan kaldıran Panasonic, böylece çerçeveye entegre lenslerin üretimine de olanak tanıyacak. Bu girişim aynı zamanda merceğin kenarını da korurken, mercek çerçevesine montajın doğruluğunu da artıracak.
Panasonic, geliştirdiği yeni teknoloji için şimdilik prototip siparişlerini kabul ediyor ve ilerleyen zamanlarda nihai sürümle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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