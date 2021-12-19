Bir Dönemin Efsanesi Game Boy ile İnternete Girmek Artık Mümkün!

Bir dönemin ikonik mobil oyun konsolu Game Boy ile artık internette sörf yapmak mümkün. Elbette Wi-Fi kartuşunuz varsa. Sebastian Staacks adında bir Hacker, geliştirdiği Wi-Fi kartuşu ile elindeki Game Boy'u internete kablosuz olarak bağlamayı başarmış.
Staacks'ın bir blog yazısında paylaştığı proje adımlarına göre bunu gerçekleştirmek pek de kolay olmamış. ESP8266 mikro denetleyiciyle beraber başladığı projeyi tamamlayan Staacks, sonunda web sitelerini Game Boy ekranında görüntülemeyi başarmış.
Blog yazısında "Biraz zaman aldı ama sonunda kendi Game Boy kartuşumu yaratmayı başardım: Wi-Fi ile!" diyen Staacks, bununla şimdilik basit web sitelerinin görüntülenebildiğini ve Wikipedia makalelerine erişilebildiğini söylerken, gelecekte daha fazlasını yapabileceğinin de altını çiziyor. Staacks'ın geliştirdiği projeyle ilgili daha detaylı bilgiyi hemen yukarıdaki videoda bulabilirsiniz.
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