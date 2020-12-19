Sibirya'da Görülen Gizemli Kraterlerin Sırrı Ne? Nasıl Ortaya Çıkıyorlar?

Sibirya'da, Yamal Yarımadasında fark edilen devasa kraterler nasıl ve neden ortaya çıkıyor? Yeraltında yaşanan bir patlama, böylesine büyük bir krateri nasıl oluşturabiliyor?