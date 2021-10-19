Bir Göktaşı Parçası, Kanada'da Çatıyı Delip İnsanların Yatağına Kadar Girdi

Kanadalı bir kadın, evinin uzaydan gelen yıkıcı bir davetsiz misafir tarafından işgal edildiğini gördü ve şans eseri hayatta kalarak hikayeyi anlatabildi. Bu hikayede kötü niyetli uzaylılar yok, sadece uzun bir yolculuktan sonra British Columbia'daki Ruth Hamilton'ın yatağına gelen bir göktaşı var.
CBC ile görüşen Hamilton, 3 Ekim akşamı uyurken köpeğinin havlaması ile uyandığını söyledi. Hamilton, "Ardından sadece büyük bir patlama ve yüzümün her tarafında enkaz vardı" diyor ve ekliyor: "Üzerinde uyuduğum iki yastıktan birini kaldırdım ve aralarında göktaşı vardı."
Ayrıca Kanada'da, Hamilton'ın Golden kasabasında çatısında delik açan göktaşının saatiyle eşleşen bir ateş topu da kameralara yakalandı.
Kanada'daki araştırmacılar şimdi bölgedeki sakinlerden ek çekimler için kendi otomobil veya güvenlik kameralarını kontrol etmelerini ve olaydan kalmış olabilecek diğer meteorları dışarıda (ve belki de yatakların altında) kontrol etmelerini istiyor.
Calgary Üniversitesi'nden gezegen bilimcisi Alan Hildebrand yaptığı açıklamada, "Onlarca göktaşının daha düşmesini kuvvetle bekliyoruz ve bölge sakinlerini dikkatli olmaya teşvik ediyoruz" dedi.
Hamilton'ın yatağına çarpan kavun büyüklüğündeki uzay taşı, kömür grisi ve yaklaşık 1,3 kilogram ağırlığındaydı. CTV News'in söylediğine göre, kasabanın yakınında ikinci, daha küçük bir göktaşı bulundu.
Her ne kadar göktaşları neredeyse her gün gezegenimizin yüzeyine ulaşsa da, bu kadar yakın bir olay son derece nadir yaşanıyor. Bu nadir olayların bir başka örneği, 1954 yılında Alabamalı bir kadının başına gelmiş, yatakta uyurken kalçasına çarpan bir göktaşı tarafından yaralanmıştı!
Hamilton, olaydan dolayı sarsıldığını, ancak zarar görmediğini ve çatısındaki deliği onarmak istediğini söyledi. Ayrıca göktaşını tutmayı planladığını da söyledi...
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