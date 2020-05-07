Core Web Vitals: Google'ın Yeni Site Hızı Test Aracı Hazır

Yavaş web sitelerini hızlandırmak için girişimlerini sürdüren Google, yeni eklentisi Core Web Vitals'ı ortaya çıkardı. İşte Core Web Vitals ve bize sunacakları...

Google'dan Yeni Site Hızı Test Aracı

Google, yeni yayınladığı Core Web Vitals eklentisiyle yavaş web sitelerini hız testine tabi tutmanızı sağlıyor. Araç, Google'ın web sitelerini hızlandırmada geliştiricileri teşvik etmeye yarayacak.

10 seneden uzun bir süredir web'i hızlandırmak için çalışan Google, web tarayıcısı Chrome'u da aslında bunun için ortaya çıkarmıştı. Hızlı açılan sayfalar, bilindiği üzere Google'da üst sıralara daha kolay tırmanabiliyor. Dahası genel olarak hızlı bir web, firma için daha çok arama ve daha çok para anlamına geliyor.

Firma, yıllar içinde web sitesi performansını ölçmeye yönelik Lighthouse, Chrome DevTools, PageSpeed Insights, Search Console'daki hız raporu gibi çeşitli araçlar sundu. Web Vitals'ın web sitesine göre bazı geliştiriciler bu araçları kullanırken bazıları, birden fazla araç ve ölçümü takip etmeyi zor buluyor. Siteye göre web sitesi sahipleri, ziyaretçilerine iyi bir deneyim sunabilmek için performans uzmanı olmak zorunda değil.

Web Vitals eklentisi sadece Chrome yüklü kişisel bilgisayarlarda çalıştığından, Google'ın mobil performansı ölçmek isteyen geliştiricilere önerisi, Lighthouse'u kullanmaları.

Eklenti şu an alpha aşamasında olduğundan Chrome Web Store üzerinden değil, GitHub üzerinden sunuluyor ve kurmak için sayfadaki adımları takip etmeniz gerekiyor.

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Core Web Vitals: Google'ın Yeni Site Hızı Test Aracı Hazır

 

 