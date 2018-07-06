Bir Katlanan Telefon da LG'den Geliyor!
Samsung ve Huawei gibi cep devlerinin planlarında önemli bir yer tutan katlanan ekranlı telefonlar, görünüşe göre LG'nin de gündeminde!
Katlanabilir ekranlı telefon fikri, uzunca bir zamandır gündemi meşgul ediyor. Ama bu teknolojiyi kullanan bir telefonla henüz tanışabilmiş değiliz. Samsung, Huawei ve Motorola'nın bu tip bir telefon üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçek. Ve şimdi de, görünüşe göre aynı teknoloji, LG'nin de gündemine gelmiş durumda.
2017 yılında alınan ve şimdi ortaya çıkan patent başvurusunda LG, tamamen katlanabilen bir ekrana sahip, yeni bir telefondan bahsediyor. Çizimlere bakarsak bu telefon, bir kitap gibi katlanıp açılabilecek. Bunu sağlayan ise, ekran teknolojisinin yanında, patentte özel bir yeri olan farklı bir menteşe tasarımı.
Ekranın tamamen çerçevesiz olacağının tasvir edildiği patentte, kamera telefonun arka yüzünde bulunuyor. Bu sayede fotoğraf çekmek için telefonu, katlanmış halinden açık hale getirmeniz gerekmiyor. Ayrıca ekran, telefon katlı ike çalışmıyor. Bu da, ekranın pil tüketmesini engelliyor.
LG, daha önce de, G Flex ve G Flex 2 modellerinde eğimli ekranları kullanmıştı. Ancak bu ekranlar, gerçek anlamda katlanabilir ve açılabilir ekran fikrine yaklaşmayı başaramamıştı.
LG'nin bahsi geçen telefonu ne zaman piyasaya süreceğini, hatta sürüp sürmeyeceğini şimdilik bilmek zor. Ama önümüzdeki günlerde çok daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.
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