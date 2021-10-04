Bir Kötü Haber Daha: Dünya Parlaklığını Kaybediyor ve Bunun Suçlusu...

Dünya parlaklığını kaybediyor olabilir mi? Bilim insanları bunun doğru olduğunu ve iklim değişikliğinden kaynaklandığını öne sürüyor.

  • Ercan Uğurlu
Dünya Parlaklığını Kaybediyor Olabilir mi?

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