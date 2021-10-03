Rolls-Royce'tan Süper Lüks Elektrikli Otomobil: İşte Spectre!

Gezegendeki en lüks otomobillerin listesinde her zaman en üst sıralarda yer alan Rolls-Royce, ilk tamamen elektrikli otomobili Rolls-Royce Spectre'ın yol testlerine başladığını duyurdu. Yeni modelin, Dünya'nın en iyi elektrikli otomobili olmak için sıfırdan tasarlandığı söyleniyor. İlk olarak 2017 Phantom modelinde kullanılan alüminyum uzay şasiye dayanan Spectre'nin 2023'ün dördüncü çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.
Rolls Royce'un CEO'su Torsten Müller-Ötvös, yeni otomobildeki güç aktarma organları veya elektronik aksamlar hakkında fazla bir şey açıklamadı. Sadece, BMW'ye ait markanın o zamandan bu yana geçen yaklaşık 10 yıl içinde yaptığı araştırmaların bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi. 102EX elektrikli konsepti 2011'de, 103EX EV konsepti 2016'da piyasaya sürülmüştü.
Rolls-Royce artık bağımsız bir İngiliz firması değil, bu yüzden muhtemelen sahibi BMW'nin sürüş ve pil teknolojisini kullanacağı tahmin ediliyor. BMW iX M60'ta kullanılan 600bhp ikiz motora benzer bir güç aktarma sistemine sahip olabilir.
Rolls-Royce, otomobillerin yol testlerine başladı. Müşterilerinin titiz talepleri göz önünde bulundurulduğu için, 2,5 milyon kilometreden fazla bir mesafede test edilecek. Müller-Ötvös bu yolun ortalama bir Rolls Royce otomobil için "400 yıllık" kullanım süresine denk geldiğini söylüyor. Firmanın rakiplerinin çoğunun aksine, yol testi gizli olmayacak. CEO, "Bu test arabalarını dünyanın her yerinde yollarda göreceksiniz. Onlara dikkat edin - görünürde olacaklar. Her koşulda ve her arazide test edilecek" dedi.
Rolls-Royce otomobilleri yüksek hızları ve sportiflikleri ile değil, daha çok rafine zarafetleri ve kaliteleri ile tanınıyor. Bu, Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi'nin onları resmi görevlerde kullanmasının nedenlerinden biri. İçten yanmalı motorlu modeller bile çok sessiz ve konforlu olduğundan dolayı elektrikli modellerin çok daha sessiz olacağı kesin.
Müller-Ötvös firmanın elektrikli araçları yüz yıldır düşünmekte olduğunu söylüyor. 1900'lü yıllarda Charles Rolls, "Elektrikli araçlar mükemmel bir şekilde sessiz ve temiz. Koku yok, titreşim yok. Sabit şarj istasyonları da geldikten sonra son derecek kullanışlı olabilirler" demişti.
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