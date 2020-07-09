Bir Oyun Monitöründe Hangi Özelliklere Bakılmalı?

Sürekli gelişen ve değişen bir oyun dünyasındayız. Yeni oyun özelliklerine uyumlu bilgisayar teknolojileri de buna paralel olarak gelişmekte. Oyunlardaki yapay zeka, grafikler, tasarımlar ve ses efektleri, her yeni oyun sürecinde kullanılan donanımların oyuna uyumlu olması beklentisini yüksek kılıyor. Peki, bir oyun monitörü satın alırken önce hangi özelliklerine bakılmalı?