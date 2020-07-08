Mafia: Definitive Edition Çıkış Tarihi Ertelendi! İşte Yeni Tarih!

Mafia: Definitive Edition ertelendi! COVID-19 pandemisiyle oluşan zorlu şartlar sebebiyle Mafia: Definitive Edition'ın piyasaya çıkış tarihi 28 Ağustos'tan ileriye taşındı. Peki Mafia: Definitive Edition ne zaman çıkacak? İşte yeni tarih!

Mafia: Definitive Edition Çıkış Tarihi Ertelendi!

COVID-19 pandemisiyle oluşan zorlu şartlar sebebiyle oyunun çıkış tarihi 28 Ağustos'tan ileri bir tarihe ertelendi.

Konuyla ilgili Mafia: Definitive Edition yapımcısı Hangar 13 ile dağıtımcısı 2K bir açıklama paylaştı:

"Mafia: Definitive Edition'ın dünya çapında piyasaya çıkış tarihi 25 Eylül oldu. İlk planlanan çıkış tarihi 28 Ağustos'tu, ancak dünya çapında devam eden COVID-19 pandemisi sebebiyle çıkış tarihine kadar bu süreci tamamlayabilmek çok zor hale gelmeye başladı. Oyunun deneyim kalitesinden ödün vermek ise isteyeceğimiz en son şeydi.

En başından beri bu proje bizim tutkumuz oldu. Birçok geliştiricimiz orijinal Mafia'yı yeniden yaratmamıza yardım etti. Hepimiz, bu zamansız klasiğin güncellenmiş deneyimini oluşturmak için kendimizi adadık. Mafia: Definitive Edition'ı tüm dünyadaki hayranlarımız için en iyisi haline getirdiğimiz süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için çok teşekkür ediyoruz.

Daha fazlasını görmek için can attığınızı biliyoruz. Bu sebeple iki hafta içerisinde, 22 Temmuz tarihinde Mafia: Definitive Edition'ın detaylı bir oynanış videosunu paylaşacağımız için heyecanlıyız. Twitter'da @MafiaGame hesabını takip ederek 15 saniyelik teaser videosunu şimdiden izleyebilirsiniz. Ayrıca MafiaGame.com adresini ziyaret ederek Mafia: Trilogy hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Hikaye videosunu izlediğiniz, Mafia II ve III Definitive Edition oyunlarını oynadığınız ve organize suç serisini geliştirmeye devam etmemizi desteklediğiniz için size gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Daha fazlasını göstermek için 22 Temmuz'u dört gözle bekliyoruz."

Mafia: Definitive Edition'ın özellikleri, içerikleri ve Mafia: Trilogy'nin tamamı hakkında daha fazla bilgi için MafiaGame.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Mafia: Trilogy hakkında ekran görüntüleri ve diğer sanat görsellerini indirmek için buraya tıklayın. 2K kataloğuyla ilgili daha detaylı bilgiler ve görüntüler için newsroom.2k.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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