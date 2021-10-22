Bir Ücretsiz VPN Uygulaması Şoku Daha: 1 Milyon Kullanıcı İfşa Oldu!

Ücretsiz bir VPN uygulaması daha, en az 1 milyon kullanıcının verilerini ifşa ettiği iddiası ile gündeme bomba gibi düştü!

  • Ercan Uğurlu
Ücretsiz VPN Uygulaması Verileri İfşa Etti

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