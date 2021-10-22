Bir Ücretsiz VPN Uygulaması Şoku Daha: 1 Milyon Kullanıcı İfşa Oldu!

VPN uygulaması kullanıyor musunuz? Bizce öyle her önünüze gelen VPN uygulamasını kullanmamanız lazım, zira bunların pek çoğunun sahte uygulama olduğunu daha önceki haberlerimizde de sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise siber güvenlik araştırmacıları Çin kaynaklı bir VPN uygulaması olan QuickFox ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Çin kaynaklı VPN uygulaması QuickFox'un tespit edilmiş çok sayıda kullanıcısı bulunuyor. Özellikle Çin'de erişilemeyen sitelere erişebilmek için kullanılan QuickFox hakkında bir araştırmada bulunan siber güvenlik araştırmacıları, uygulamada önemli bir sızıntı bulunduğunu ve bu nedenle en az 1 milyon kullanıcının verilerinin ifşa edildiğini söylüyor.
Güvenlik araştırmacıları hazırladıkları raporda, bahsi geçen sızıntıyı QuickFox yetkililerine bildirdiklerini, ancak henüz bir geri dönüş olmadığını söylerken, şu ana kadar sızan toplam verinin 100 GB'ın üzerinde olduğunu belirtmişler.
Zaman zaman VPN uygulamaları hakkında bu tür haberler alıyoruz. Bu nedenle kullandığınız VPN uygulamasını özenle seçmeniz çok önemli. En iyi VPN uygulamalarını bu makalemizde bulabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın