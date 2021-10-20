Xbox Series X Mini Buzdolabı, Sadece Saniyeler İçinde Tükendi!

Xbox Series X mini buzdolabı, satışa çıktığı gün, sadece saniyeler içinde tükendi. Şimdi herkes bir daha ne zaman satışa başlanacağını merak ediyor!

Oynat Bu da Xbox Seriex X Buzdolabı! Microsoft'un Xbox Series X'i piyasaya sürmesi beklenirken ABD'li şirket yeni nesil soğutmalı Xbox Series X buzdolabını duyurdu!

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