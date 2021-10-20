Xbox Series X Mini Buzdolabı, Sadece Saniyeler İçinde Tükendi!

Xbox Series X mini buzdolabı satışa çıktığı gün, saniyeler içinde tükendi. ABD ve İngiltere'de satışa çıkan konsept buzdolabı internet üzerinde sadece birkaç saniye açık kaldı ve kısa süre sonra "tükendi" damgası ile satışı bitirildi. Benzer bir şey, geçtiğimiz aylarda da yaşanmıştı.
Peki, hakkında bu kadar büyük fırtına koparılan Xbox Series X mini buzdolabı nedir? İnsanlar neden onu almak için bu kadar can atıyor? Evet, bu soruları soruyor olabilirsiniz.
Xbox Series X ilk tanıtıldığında, boyutu nedeniyle mini buzdolapları ile karşılaştırılmış ve sosyal medyada eğlence konusu olmuştu. Microsoft, bu eğlenceyi fırsata dönüştürdü ve gerçekten de Series X tasarımında minik bir buzdolabı üretti.
ABD'de Target, İngiltere'de ise Game Online mağazalarında satılan bu ürün saniyeler içinde tükendi. Şimdi herkes, ne zaman tekrar satışa başlayacağını merak ediyor. Ancak yıl sonuna kadar tekrar piyasaya çıkması beklenmiyor. Sadece ön sipariş vermeyi başarmış olan kişilerin yılbaşından önce, Aralık ayı gibi elde edebilecekleri düşünülüyor.
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