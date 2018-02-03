Bir Uygulama Daha Apple Watch'u Bırakıyor!

Apple Watch'tan vazgeçen uygulamaların arasına bir yenisi daha eklendi! Peki, şimdi ne olacak?

Slack de Apple Watch'u Bırakıyor!

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