Bir Uygulama Daha Apple Watch'u Bırakıyor!
Apple Watch'tan vazgeçen uygulamaların arasına bir yenisi daha eklendi! Peki, şimdi ne olacak?
Twitter, Amazon ve Google Maps'in ardından Slack de Apple Watch uygulamasını kapatıyor. Popüler iş tabanlı sohbet uygulaması, bu haberi iOS uygulamasında yaptığı bir güncellemeyle sessizce paylaştı.
Değişiklik, Slack'in saatinizi tamamen terk edeceği anlamına gelmiyor. Gelen mesajlara zengin uyarılar sayesinde cevap vermeniz mümkün olacak. Yapamayacağınız şey ise okunmamış "bahsetmelere" bakmak. Bu işlevden yoksun olmak belki de sizi pek üzmeyecek.
Twitter, Apple Watch'u terk ederken "uyarılar, Apple Watch Twitter deneyiminin en önemli parçasıydı" demişti. Görünen o ki Slack de aynı fikri paylaşıyor.
Zeynel A. Öztürk
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