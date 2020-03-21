Bir Virüsten Kaçarken Başka Virüslere Yakalanmayın!

Okulların tatil olduğu Türkiye'de pek çok şirket de personelini evden çalıştırma eğiliminde. Bu, kurum verilerine bilgisayar ve telefonlarla uzaktan erişim yapılması anlamına geliyor. Ancak uzaktan erişim, çeşitli siber güvenlik riskleri de beraberinde getiriyor.