Bir Yeni Koronavirüs Kararı da Samsung Telefonlar İçin Geldi

COVID-19'un küresel akıllı telefon piyasası üzerindeki etkisinin ikinci çeyrekte tam olarak gözükmesi bekleniyor. Dünya'nın en büyük akıllı telefon satıcısı Samsung'un da bu belirsiz dönemde bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmasının anlaşılır olduğu söylenebilir.
Apple'ın iPhone üretimi ile ilgili aldığı kararın ardından, bir yeni karar da Samsung'dan geldi. Güney Kore'den gelen haberlere göre Samsung Electronics, akıllı telefon parçaları için siparişlerini oldukça agresif bir şekilde azaltıyor. Söylenilene göre genel olarak parça siparişlerinde %50 azaltma yapıldı ve Samsung, önümüzdeki dönemde akıllı telefonlar için zayıf bir talep bekliyor.
Ayrıca iki hafta önce de Samsung'un Nisan üretimini yarıya düşürdüğü ve aylık ortalaması olan 25 milyon yerine sadece 10 milyon ünite üretme kararı aldığı bildirilmişti. Güney Kore, Hindistan ve Brezilya'daki akıllı telefon tesisleri de COVID-19 ile ilgili kapanmalar yaşamıştı.
Haberde alıntı yapılan bir parça üreticisi yetkilisi, Samsung'un tüm orta ve üst seviye modeller için siparişleri azalttığını doğruladı. Bu azalma, Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 serisinin yayımı ile desteklenen güçlü ilk çeyrek performansının ardından geliyor. Başlangıçta çok fazla sorun yaşanmasa da, Nisan ayında etkiler görülmeye başlandı. Ayrıca Samsung'un, talep belirsizliği karşısında altı aylık üretim tahminini azalttığı da söyleniyor.
Samsung bu problemleri aşabilecek kadar stabil bir konumda olsa da, siparişlerin azaltılmasının, Koreli dev kadar büyük kaynaklara sahip olmayan parça tedarikçilerini ciddi bir şekilde etkileyecektir. Samsung, her yıl 300 milyon akıllı telefon ürettiğinden dolayı mobil piyasasında en büyük parça müşterilerinden biri konumunda. Hatta parça üreticilerinden birinin temsilcisi, yüzde 50 azalmanın "bir ölüm cezası gibi" olduğunu söylüyor.
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