Mars'ta Elde Edilen İlk Bilimsel Sonuçlar Dünya'ya Ulaştı

NASA'nın Mars'a gönderdiği son yüzey araştırma aracı Perseverance, Mars'tan elde ettiği ilk bilimsel sonuçları Dünya'ya gönderdi.

Perseverance'dan ilk bilimsel sonuçlar geldi

NASA'nın Perseverance yüzey araştırma aracının Mars'a inişinden bu yana bir aydan kısa bir süre geçti. Bu süre zarfında araç, üzerindeki cihazları test etmekle, hareket etmeye hazırlanmakla ve Mars'ın inanılmaz fotoğraflarını çekmekle meşgul oldu. Şimdi, bilimsel görevleri başladı ve elde ettiği ilk veriler Dünya'ya ulaştı.

İlk sonuçlar, Perseverance'ın geçmişe dair mikrobiyal yaşamı araştırmak için kullanacağı cihaz SuperCam'den geliyor. 5,6 kilogramlık kameranın ilk ölçümleri, kızılötesi ve görünür ışıkta gözlemleri içeriyor. Raman spektrometresiyle yapılan gözlemler de bunlara dahil. Yüzey araştırma aracı, 3,1 metre uzaklıktaki Maaz adı verilen bir kayayı yeşil lazerle vurdu. Bu, mineraldeki kimyasal bağları harekete geçirdi ve değişim SuperCam cihazı tarafından tespit edildi. Bilgiler, Dünya'ya gönderildi.

SuperCam sadece bir lazer ve uzaktan kayaları incelemek için kullanılacak bir araç değil. Cihaz ayrıca hangi tür kaya ve toprağın geçmiş mikrobiyal yaşamın izlerini tutabileceğini belirlemek için tasarlandı, atmosferi inceleyebiliyor ve hatta Mars tozunun gelecekteki insan astronotlar için tehlike oluşturup oluşturmadığını da belirleyebilecek.

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