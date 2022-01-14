Microsoft'a Sıra Dışı Öneri: "Windows ve Office İşini Bırakın..."

Eski bir Microsoft yöneticisi, mevcut CEO Satya Nadella'ya bazı tavsiyelerde bulundu: "Windows ve Office'i elinizden çıkarın ve Microsoft'un bulut bilişim ürünü Azure'a odaklanın."
14 yıl çalıştıktan sonra 1999'da Microsoft'tan ayrılan Ben Slivka, CNBC'ye verdiği bir röportajda Nadella'ya şu mesajı gönderdi: "Muhtemelen yapmanız gereken en doğru olan şey gelecek için buluta yatırım yapmak olmalı."
Satya Nadella 2014'te Microsoft'un başına geçti ve mükemmel bir iş çıkardığı görülüyor. Hatta Apple'un patronu Tim Cook'tan bile daha başarılı olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Nadella yönetiminde Microsoft'un hisseleri 36 dolardan 315 dolara çıktı.
Bunu başarmak için Microsoft, Office ve Windows ürünlerini servis hizmetlerinin arasına entegre etti ve Windows ve Office 365 için aylık veya yıllık ödemelere döndü. Buna ek olarak Azure gibi iş dünyası odaklı ürünlere ağırlık verdi, Amazon'un AWS'si ve Google Cloud'a rakip oldu. Tahminlere göre bulut pazarının yüzde 20'si Azure, %32'si AWS ve %9'u Google'ın elinde bulunuyor.
CNBC'nin konuştuğu analistlere göreyse, Windows ve Office'i devre dışı bırakmak pek mantıklı değil. Nadella, Microsoft'un çeşitli işletmeleri arasında önemli ve çok ihtiyaç duyulan sinerjileri, birinin yükselişinin diğerlerini artıracak şekilde inşa etti. Microsoft'un en uzun süredir devam eden ve önemli ürünlerinden ikisinin bu karışımdan çıkarılması, Azure ve birlikte paketlenip şirketlere satılabilen diğer hizmetler üzerinde muhtemelen olumsuz bir etkiye sahip olacaktır.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın