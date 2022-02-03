Bitcoin'i Kimin İcat Ettiği Meçhul; Ama Kimin İcat Etmediğini Biliyoruz!

Bitcoin'i kimin icat ettiği halen tam olarak bilinmiyor. Ama kimin icat etmediğini artık kesin olarak biliyoruz!

Bitcoin'i Kim "İcat Etmedi?"

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