Bitcoin'i Kimin İcat Ettiği Meçhul; Ama Kimin İcat Etmediğini Biliyoruz!

Linux kaynak kodundaki gizemli bir mesaj, kripto dünyasının en eski tartışmalarından birini yeniden başlattı. Bitcoin'i kimin icat ettiği sorusu, 2008'de "Satoshi Nakamoto" takma adlı bir yazar tarafından yayınlanan "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" makalesi ortaya çıktığından beri yanıtlanamadı. Hiç kimse meşru kanıtlarla öne çıkamadı. Kanıt olmadığına göre de, gizem devam ediyor.
Yine de kesin olan bir şey var: Satoshi, Linux kaynak koduna eklenen bir satırdan sonra eğlenceli tartışmalara yol açan Linux'un babası Linus Torvalds değil. Eklenen satır şuydu:
"NAME = I'm Satoshi"
Ancak hem sosyal medyada hem de kripto bloglarında hızla yayılan söylentilere rağmen, Torvalds bu şakayı hemen kesmeyi başardı. ZDNet'e yaptığı bir açıklamada, "Korkarım bu sadece GitHub'ın çalışma biçiminden yararlanan bir şakacının eseri. GitHub nesnelerini farklı depolar arasında paylaşır, böylece kendi ağacınızda yaptığınız bir şeyi belirtmek için bir nesnenin SHA1 'adını' kullanabilirsiniz. Burada şakacı kimse, web adı olarak benim adımı kullanmış" dedi. Torvalds ayrıca şaka yollu bir şekilde, kocaman bir bitcoin dağının üzerinde de oturmakta olmadığını söyledi.
Satoshi, 2010 yılında Bitcoin topluluğuna aktif katılımı durdurdu ve o zamandan beri hiç kimse ondan bir şey duymadı. Hala Bitcoin'e sahip olup olmadığı da belli değil.
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