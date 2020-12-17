Bitcoin'den Tarihi Bir Rekor Daha: Bitcon Değeri Artmaya Devam Ediyor

Kripto para birimi dendiğinde hemen herkesin aklına, ilk olarak Bitcoin geliyor. Bitcoin, zaman zaman yatırımcısına büyük paralar kazandırırken, bazen de sert düşüşlerle üzüyor.
Bitcoin'in sert yükseliş dönemlerinden biri, bugünlerde yaşanıyor. 1 Bitcoin'in değeri, 23.000 dolar seviyesini de aşarak tarihi bir rekora sahne oldu. Bu hızlı yükselişin ve art arda gelen rekorların, Bitcoin'in cazibesini arttırdığı da bir gerçek. Son verilere göre piyasadaki Bitcoin hacmi, 400 milyar doların üzerine çıkmış durumda.
Bitcoin'in Değeri Ne Kadar Yükselebilir?
Son rekor, Bitcoin'in gelecek günlerde hangi noktalara ulaşabileceği konusundaki soruları da doğuruyor. Uzmanlar, 1 yıl içerisinde Bitcoin değerinin 50.000 dolara ulaşacağını ön görüyor.
Yine de kripto para piyasasının son derece değişken olduğu unutulmamalı. Bitcoin, sadece 1 ay önce 20.000 dolar sınırına dayanmış, ancak kısa süre içinde 17.000 dolar seviyesine geri inmişti.
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