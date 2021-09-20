Bitcoin ve Ethereum, Yaşanan Gelişmelerle Birlikte Yine Çöküşe Geçti!

Bitcoin, bugün içerisinde yüzde 10'a yakın bir değer kaybı yaşayarak 44.000 dolar bandına kadar geriledi. Aynı şekilde, Ethereum da yizde 10'a yakın düşüş ile 3.000 dolar seviyesine indi.
Bu büyük düşüşlerin ardında, Çinli emlak devi Erevgrande'nin yaşadığı borç krizinin olduğu düşünülüyor. ABD dolarının sanal bir sürümü olarak değerlendirilen sabit coin Tether'in elinde bu şirkete ait çok sayıda hisse olduğu iddiaları, Bitcoin ve Ethereum'da bir panik havasına dönüşmüş durumda. Her ne kadar Tether tarafından bu iddia yalanlanmış da olsa, kripto para yatırımcıları için bu durum risk olarak görülüyor.
Analistler, Bitcoin'deki düşüşün 40.000 dolar bandına kadar devam edebileceğini tahmin ediyor.
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