Bitcoin ve Ethereum, Yaşanan Gelişmelerle Birlikte Yine Çöküşe Geçti!

Kripto para dendiğinde akla gelen ilk iki birim olan Bitcoin ve Ethereum, Çin'de yaşananlar ve ortaya atılan iddialar sonrasında bir kez daha sert bir düşüşe sahne oldu. Uzmanlar, düşüşün devam edeceğini tahmin ediyor!