Bitcoin Yükselirken, Rakibi Ethereum Adeta "Uçuyor"

Bitcoin'in fiyatının muazzam yükselişi son haftalarda oldukça öne çıkan bir konu olsa da, Dünya'nın en büyük ikinci kripto para birimi de ciddi bir büyüme yaşıyor. Geçtiğimiz gece içerisinde Ethereum ağı (Ether/ETH) sadece 24 saat içerisinde %20'den fazla değer kazanarak 2018 yılından beri ilk defa 1.000 dolar sınırını aştı. Para biriminin zirvedeki satışı 1.142 dolardan gerçekleşti ve bu da üç yıl önce ulaştığı zirve noktasına (1.448 dolar) oldukça yakındı.
Geçtiğimiz on iki ay içerisinde popüler altcoin, Bitcoin'den çok daha yüksek bir yüzde ile yükselirken neredeyse %800'lük bir fiyat artışı yaşadı. Daha çok bilinen rakibinin ise büyüme oranı yaklaşık %300'dü.
Ethereum, Bitcoin ile aynı temellere sahip bir kamusal blockchain ağı olsa da, "akıllı sözleşmeler" olarak bilinen anlaşmaların yürütülmesine ve merkezsizleştirilmiş uygulamaların oluşturulmasına izin veren işlevlere sahip.
Ağ, kısa bir süre önce Ethereum 2.0 adı verilen ikinci oluşumuna geçiş yapmaya başladı ve bu da çok daha etkili bir ağ bakımı ve işlem hızı artışı sağlayacak.
Ethereum ağının çalışmasına imkan tanıyan kripto para birimi ETH asla Bitcoin'in sahip olduğu yüksek fiyatlara ulaşmadı. Ancak ETH'nin performansı, yatırımcıların kripto pazarına giriş için daha ucuz bir fırsatı kaçırmaktan endişelenmelerinden dolayı Bitcoin'in fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.
CryptoCompare'in söylediğine göre bahsi geçen 24 saat içerisindeki ETH ticaret hacmi 19 milyar dolar iken, Bitcoin'in hacmi sadece 16 milyar dolardı.
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