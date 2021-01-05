Sızan Yeni Galaxy S21 Ultra Görüntüsü, S Pen'in "Akıbetini" Ortaya Koydu

14 Ocak'ta tanıtılacağı artık kesinleşen Galaxy S 21 serisinin bir gizemi daha, sızan bu yeni görüntü ile çözüldü.

  • Savaş Öztürk
Galaxy S21 Ultra görüntüleri sızdı

Samsung'un, yeni Galaxy S 21 serisi amiral gemilerini 14 Ocak'ta tanıtacağı artık kesinleşmiş durumda. Firmanın, ayrıntıları son birkaç aydır yoğun bir şekilde sızan üç cihaz duyurması bekleniyor. En üst uçta yer alan model olan Galaxy S21 Ultra, S Pen desteğine sahip olacak. Samsung bunu büyük bir gelişme olarak zaten duyurmuştu. Ancak Note serisinin aksine, Galaxy S21 Ultra'nın kasasında kalemi saklamak için bir yuva bulunmayacak. Ayrıca S Pen'in, kutudan çıkmayacağı ve ayrı olarak satılacağı da konuşuluyor.

Daha önce sızan kılıf görüntüleri, S Pen için kılıflarda bir saklama kısmı olacağı iddiasını güçlendirmişti. Şimdiyse, ekran kalemi yuvasına sahip bir S21 Ultra kılıfının ve aksesuar olarak sunulacağı söylenen isteğe bağlı S Pen'in görüntüleri sızdırıldı. Görüntüler, Güney Koreli firmanın yanında S Pen koyulacak bir yuvası olan geniş bir kılıf sunmayı planladığını ispatlıyor. Aynı habere göre, S Pen'in fiyatı yaklaşık 40 Euro olacak. Kılıfta aynı zamanda şeffaf bir pencere de yer alıyor. Buradaki görüntü her zaman açık olacak ve saat, takvim gibi bilgilerin görüntüleneceği tahmin ediliyor.

S Pen'e gelince, yeni kalem halihazırda Galaxy Tab S7 ile satılan modele benziyor. Haberde kalemin dahili ivmeölçere sahip ve basınca duyarlı olması sayesinde hareket kontrolü gibi özellikler sunacağını belirtiliyor. Ancak paketin fiyatı veya olası renk seçenekleri dahil olmak üzere ayrıntılar konusunda pek bir şey bilinmiyor.

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