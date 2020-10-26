Biz Uzaylıları Ararken, Uzaylılar da Bizi Arıyor Olabilir mi?

Son birkaç on yılda, 4.000'den fazla ötegezegen bulundu. Bazıları Dünya'mıza benziyor, çoğu oldukça farklı. Bu dünyalar söz konusu olduğunda akla basit ama açık bir soru geliyor: "Biz onları görebiliyorsak, onlar da bizi görebilirler mi?" İki araştırmacı bu soruya ilginç bir cevap vermiş durumda.
Araştırmacılar, Dünya'nın 100 parsek (326 ışık yılı) yakınında, Dünya'yı geçiş yöntemi kullanılarak tespit edilebilecek, Dünya benzeri gezegenler içerebilecek 1.004 yıldız belirledi. Geçiş yöntemi, ötegezegenleri keşfetmek için bugüne kadarki en başarılı tekniğimiz. Yörüngede dönen bir gezegen bize göre bir yıldızın önünden geçerken teleskopla gözlemlenen yıldız ışığında bir düşüş yaratıyor. Bu düşüş aynı zamanda, farklı ışık türlerini nasıl soğurduğunu gözlemleyerek gezegenin atmosferi hakkında bilgi toplamamıza olanak tanıyor ve bize gezegenin atmosferinde hangi elementlerin mevcut olduğuna dair ipuçları veriyor.
Bir gezegeni bu şekilde tespit edebilmemiz için yörüngesinin, yıldızla aramızdaki görüş hattıyla aşağı yukarı aynı hizada olması gerekli. Şimdi, araştırmacılar, Dünya'yı bu şekilde tespit edebilecek potansiyel adaylara bakarak ters bir senaryoyu tartıştılar. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayınlanan araştırmaya göre, gezegenimizi ve atmosferini açıkça tespit edilebilecek çok sayıda yıldız sistemi bulunuyor.
Cornell'in Carl Sagan Enstitüsü direktörü Profesör Lisa Kaltenegger ve Lehigh Üniversitesi'nden Profesör Joshua Pepper, Güneş'imize benzer yıldızlara odaklandılar. 508'i en az 10 saat sürecek bir Dünya geçiş gözlemi yapabilecek 1.000'den fazla yıldız buldular.
Profesör Kaltenegger yaptığı açıklamada, "bu sistemlerde astronomlar olsaydı ve arama yapıyor olsalardı, Dünya'mızı görebilir ve atmosferinde bir biyosferin işaretleri olduğunu tespit edebilirlerdi" diyor ve ekliyor: "Bu yıldızların en parlaklarından bazılarını dürbün veya teleskop olmadan gece gökyüzümüzde çıplak gözle bile görebiliriz."
Bu çalışma, NASA'nın dış gezegen avı için kullandığı teleskoplardan TESS ve SETI programı için bazı ilginç hedefler sunuyor. Bu yıldızların etrafındaki yaşanabilir bölgede Dünya benzeri gezegenler bulacak mıyız? Zaten onlar da bize bakıyor olabilir mi? Kaltenegger, "canlı bir biyosfere sahip bir gezegen bulursak, orada bize bakan birinin olup olmadığını merak ederiz. Evrende bizi bulabilecek ve temasa geçmek isteyebilecek zeki bir yaşam arıyorsak, bakmamız gereken yerleri işaretlediğimiz bir yıldız haritası oluşturduk" diyor.
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