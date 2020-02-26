Black Shark 3 Kesinleşti, 3 Mart'ta Geliyor

Xiaomi'nin yeni oyun telefonu Black Shark 3'ün varlığı kesinleşti, tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Black Shark 3 Kesinleşti, 3 Mart'ta Geliyor

Dedikodudan ibaret olan oyun telefonu Black Shark 3, firmanın Çince sosyal ağ Weibo'da paylaştığı posterle kendini gösterdi. Paylaşıma göre telefonun tanıtımına yaklaşık bir hafta kaldı.

Paylaşılan poster, telefonun 3 Mart'ta tanıtılacağını söylüyor. Posterde Çincenin kullanıldığına bakacak olursak cihazın Çin'de tanıtılacağı söylenebilir. Black Shark, Çin merkezli Xiaomi'nin bir alt şirketi olduğundan ve Xiaomi ürünlerini genellikle ilk olarak Çin'de tanıttığından bunda bir sürpriz yok.

Black Shark 3 hakkında bilinenler kısıtlı olsa da, dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Tencent Games ortaklığıyla geliştirildiği biliniyor. Bu ortaklık, paylaşılan posterde de kendini gösteriyor (posterde Tencent'in logosu görünüyor). Ortaklığın cihazda nasıl ortaya çıkacağı, donanımı mı, yoksa yazılımı mı etkileyeceği henüz bilinmiyor. Poster sayesinde öğrendiğimiz bir başka özellik, telefonun 5G desteği sunacak olması.

3 Mart Salı günü düzenlenecek olan etkinlikte Black Shark 3 hakkında tüm merak ettiklerimiz ortaya çıkacak.

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