Yapay Zeka, Yeni Bir "Süper Antibiyotik" Buldu!

Görünene göre, yeni ve daha etkili ilaçlar bulmak için yapay zeka kullanımı sonunda meyvelerini vermeye başlıyor. MIT bilim insanları, yapay zekanın, halicin (adını 2001'deki HAL 9000'den alıyor) adı verilen yeni bir antibiyotik bileşik bulduğunu ve bunun pek çok dayanıklı bakteri formunu yeni bir yolla öldürdüğünü belirtiyor. Çoğu antibiyotik, var olan ilaçların ufak farklılıklara sahip sürümleri olarak görülebilirken halicin, enerji depolayan molekülleri üretmesi için gerekli elektrokimyasal değişimi sürdürme yeteneklerini yıkarak bakterileri öldürüyor. Ayrıca bakteriler için bunun savunması oldukça zor olan bir saldırı olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Daha geleneksel antibiyotik cipfloxacin'e karşı savaşını üç günde kazanan E. Coli, halicin'e karşı 30 günden sonra bile herhangi bir dayanım göstermiş değil.
Ekip, istenilen özelliklere sahip (örneğin bakterileri öldürmek) moleküler yapıları eski sistemlere göre daha verimli bir şekilde bulabilen bir sistem geliştirerek bu başarıya ulaştı. Daha önceki yöntemlerin aksine sinir ağları, moleküllerin temsillerini otomatik bir şekilde öğrenerek bunları davranış tahmini yapmasına yardımcı olan bir şekilde sürekli vektörler halinde haritalandırıyor. Sistem hazır olduktan sonra da araştırmacılar bu AI'yi var olan 1.700 ilaç ve 800 doğal ürünü içeren 2.500 molekül üzerine eğittiler. 6.000 bileşikten oluşan bir kütüphaneye bakmakla görevli olduğunda da AI, halicin'in oldukça etkili olacağını buldu.
Tabii ki yakın bir zamanda halicin tedavisi almayı beklememekte fayda var. MIT ilacı kullanarak farelerde bazı enfeksiyonları başarılı bir şekilde ortadan kaldırmış olsa da, henüz insan deneyleri yapılmadı. Ayrıca bunun çok daha uzun sürecek bir akımın ilk adımı olması da söz konusu. Bilim insanları modellerini şimdiden farklı bir veri tabanındaki 100 milyonun üzerinde molekülün üzerinde denediler ve 23 aday daha buldular. Ayrıca antibiyotikleri sıfırdan tasarlamayı ve var olan ilaçları da değiştirerek etkilerini arttırmayı veya yan etkilerini azaltmayı planlıyorlar.
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