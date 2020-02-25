Apple'dan "Çok Pahalı" Bir Sızıntı Geldi!

Apple'ın bir kulak üstü kulaklık tanıtacağına dair dedikodular bir süredir internette dolaşıyor. Şimdi ise ABD'deki bir mağaza olan Target'in envanterinde "Apple AirPods (X Generation)" adıyla görünen kulaklık, fiyatını da gösterdi.
Multiple Target employees have started reaching out to me about this ??
Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious "Apple AirPods (X Generation)" listing, priced at $399. ??
Potentially Apple's over-ear "StudioPods" headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020
Resimdeki ürünün fiyatının 399 dolar olduğu görünüyor. Bu kulaklık konuşulan Apple StudioPods ise, firma Sony WH-1000XM3 ve Bose Noise Cancelling 700 gibi üst seviye kulaklıklarla yarışacak, fiyatı rakiplerinden de yüksek bir kulaklık tanıtacak demektir. Resmi paylaşan YouTube kullanıcısı Jon Prosser'e göre Apple'ın kulaklıkları, bir dizi renk seçeneğiyle gelecek. Apple'ın şu anki kulaklıkları olan EarPods, AirPods ve AirPods Pro'nun tamamı sadece beyaz renge sahip. Apple'ın kontrolündeki Beats kulaklıklar ise genellikle parlak renk seçenekleri sunuyor.
Sızıntı Apple veya Target tarafından doğrulanmasa da, daha önceki tahminlerle uyum gösteriyor. isabetli tahminleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo, kulaklıkların önümüzdeki aylarda bir dizi yeni ürünle birlikte geleceğini söylüyor.
Henüz Apple'dan gelen bir doğrulama olmadığından biraz daha beklememiz gerekecek.
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