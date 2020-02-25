Apple'dan "Çok Pahalı" Bir Sızıntı Geldi!

Apple'ın bir süredir konuşulan kulak üstü kulaklığı, oldukça yüksek bir fiyatla sızdı!

Çok Pahalı Bir Apple AirPods X Göründü
Apple'ın kulak üstü kulaklıkların nasıl görüneceğine dair hayali bir modelCurved

Apple'ın bir kulak üstü kulaklık tanıtacağına dair dedikodular bir süredir internette dolaşıyor. Şimdi ise ABD'deki bir mağaza olan Target'in envanterinde "Apple AirPods (X Generation)" adıyla görünen kulaklık, fiyatını da gösterdi.

Resimdeki ürünün fiyatının 399 dolar olduğu görünüyor. Bu kulaklık konuşulan Apple StudioPods ise, firma Sony WH-1000XM3 ve Bose Noise Cancelling 700 gibi üst seviye kulaklıklarla yarışacak, fiyatı rakiplerinden de yüksek bir kulaklık tanıtacak demektir. Resmi paylaşan YouTube kullanıcısı Jon Prosser'e göre Apple'ın kulaklıkları, bir dizi renk seçeneğiyle gelecek. Apple'ın şu anki kulaklıkları olan EarPods, AirPods ve AirPods Pro'nun tamamı sadece beyaz renge sahip. Apple'ın kontrolündeki Beats kulaklıklar ise genellikle parlak renk seçenekleri sunuyor.

Sızıntı Apple veya Target tarafından doğrulanmasa da, daha önceki tahminlerle uyum gösteriyor. isabetli tahminleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo, kulaklıkların önümüzdeki aylarda bir dizi yeni ürünle birlikte geleceğini söylüyor.

Henüz Apple'dan gelen bir doğrulama olmadığından biraz daha beklememiz gerekecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Friends dizisi geri mi dönüyor? Fenomen dizi için güzel haber geldi
Netflix Duyurdu: The Witcher İkinci Sezonu Geliyor
CoronaVirüs Çin'de otomobil satışlarını da vurdu
Bakanlıktan Atakan Kayalar uyarısı
Günün En çok Okunanları
Corona Virüsünün Üç Boyutlu Haritası Oluşturuldu
Yapay Zeka, Yeni Bir "Süper Antibiyotik" Buldu!
Huawei, MateBook X Pro'yu Tanıttı! İşte MateBook X Pro Özellikleri!
İyi Bir Parola Nasıl Oluşturulur? Açıklıyoruz...
Yazılım Devinde Donald Trump Krizi Yaşanıyor!

 

 