Black Shark 4 Pro ve Black Shark 4 Oyuncu Telefonları Tanıtıldı!

Son yıllarda oyunculara özel akıllı telefon kategorisinde çeşitli modeller gördük. Lenovo ve Asus gibi tanınmış markaların yanı sıra RedMagic gibi bizlere daha az tanıdık gelen markaların da bu alanda akıllı telefonları yer alıyor. RedMagic'in arkasında ZTE yer alırken, yeni tanıtılan Black Shark 4 Pro ve Black Shark 4'ün arkasında Xiaomi mevcut.
Evet, Xiaomi, yeni oyuncu telefonlarını tanıttı. Black Shark 4 Pro ve Black Shark 4 olarak karşımıza çıkan bu 2 yeni telefon, oyunculara özel seçenekler sunuyor ve bu kategoriyi genişleten önemli modellerden oluyor.
Black Shark 4 Pro ve Black Shark 4, tasarımında "tetik tuşlarına" yer verirken, böylece Xbox ve PlayStation oyun konsollarının kontrolörlerinde bulunan Shoulder Button kullanımını mobil ortama getiriyor. Bu sayede oyuncuya daha fazla kontrol olanağı tanıyan yeni telefonların teknik kadrosu da epey zengin.
Black Shark 4, Snapdragon 870 işlemciye, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olurken, ayrıca 12 GB ve 256 GB seçeneği de yer alıyor. Black Shark 4 Pro'da ise farklı olarak Snapdragon 888 işlemci mevcut. 8 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip taban modelinin yanında 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip ayrı bir modeli daha bulunuyor. Her 2 telefon da LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimi kullanıyor.
Telefonların ekranı elbette oyunculara uygun olarak 144Hz tazeleme hızına sahip. 720Hz dokunmatik örnekleme hızı ile de oyuncuların ekrana dokunma tepki süresini de düşüren telefonlar, panel Super AMOLED olarak tercih edilmiş. Ekran panelinin arkasındaki isim Samsung olurken, böylece ekranın güzel görüntü ürettiği açık.
Telefonlarda kamera kurulumu da güçlü. Her 2 telefonda da 3 arka kameralı yer alırken, Black Shark 4 Pro'da ana kamera 64 MP, Black Shark 4'te ise 48 MP olarak tercih edilmiş. Diğer 2 kamera ise 8 MP ultra geniş açılı ve 5 MP makro kamera olarak yer alıyor. Telefonların ön kamerası da 20 MP şeklinde.
Peki, fiyatlar nasıl?
Black Shark 4 Pro fiyatı 520 Euro olarak belirlenmişken, Black Shark 4 ise 320 Euro fiyatla satışa çıkacak. Her 2 telefonun da yakında piyasada olması bekleniyor.
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