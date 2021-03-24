Black Shark 4 Pro ve Black Shark 4 Oyuncu Telefonları Tanıtıldı!

Tetik tuşlarına sahip olan yeni oyuncu telefonları Black Shark 4 Pro ve Black Shark 4 resmi olarak tanıtıldı. İşte Black Shark 4 Pro ve Black Shark 4 özellikleri, fiyatları...

  • Ercan Uğurlu
Black Shark 4 Pro ve Black Shark 4 Tanıtıldı!

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