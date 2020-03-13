Sahte Corona Salgını Haritası, Can Yakıyor

Corona virüsü salgını iş dünyasına dünya çapında olumsuz etkide bulunurken siber suçlular, insanların korkularını kullanarak zararlı yaymaya çalışıyorlar.
Ocak ayında sahte epostalarla insanları korkutarak zararlı yayan hacker'lar, şimdi de Corona virüsüyle ilgili haritaları kullanmaya başladılar. John Hopkins Üniversitesi gibi birçok kurum, virüsün yayılma durumunu gösteren haritalar hazırlıyorlar ve birçok insan, en son rakamları merak ettiğinde bu haritalara bakıyor.
Ancak Reason Labs'tan güvenlik araştırmacısı Shai Alfasi'nin keşfine göre hacker'lar, bu haritaların sahte sürümlerini oluşturmaya başladılar. Sahte haritalar, kullanıcının tarayıcısında kayıtlı kullanıcı adları, parolalar, kredi kartı bilgleri ve diğer verileri çalmak için kullanılıyor.
Corona virüsü hakkında bilgi veren gerçek sayfaların aksine, sahte sayfalar sizden bir uygulama indirmenizi istiyor. Söylenene göre zararlının aktif hale gelmesi için uygulamayı yüklemek bile gerekmiyor. Zararlının şu an sadece Windows sürümü var ancak Alfasi, diğer işletim sistemleri için yeni sürümlerin geliştirilebileceğini söylüyor.
Alfasi'nin bulgularını paylaştığı blog gönderisine göre sahte haritalar, AZORult adlı bir zararlı yazılımı kullanıyor. 2016'da keşfedilen bu zararlı, tarayıcı geçmişi, parola, kripto para ve fazlasını çalmakta kullanılıyor. Bu tür sahte sitelerden korunmak için tanınmış kaynakları kullanmanız öneriliyor.
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