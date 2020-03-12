2020'de Dijital Pazarlamanın Yönünü Değiştirecek 6 Trend

Dijital pazarlama trendleri çok hızlı geliyor ve aynı hızda değişiyor. Bu değişime ayak uyduramayan birçok pazarlamacı ve marka önemli kayıplar yaşıyor. Türkiye'de 2006'dan bu yana dijital pazarlamayı veri bilimiyle buluşturan SEM, 2020 pazarlama trendlerini açıkladı.