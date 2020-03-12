Google'a Alternatif Bu 5 Arama Motorunun İşi Gizlilik!

Hem çok iyi sonuçlar sunan, hem de bilgilerinizi satmayan bir arama motoru bulmak çok zor. Neyse ki bu tanımlamaya yaklaşan bazı arama motorları var. Bu yazımızda, sizi acımasızca paraya dönüştürmeyen, gizlilik tabanlı arama motorlarının en iyi 5'ini seçtik.
1. DuckDuckGo
Gizlilik odaklı Tor Browser'ın da varsayılan arama motoru olan DuckDuckGo, internette arama yaparken gizliliğini korumak isteyenler için harika bir seçenek. DuckDuckGo kişisel verilerinizi depolamıyor, dolayısıyla verilerinizi satmak gibi bir işe de kalkmıyor.
Hükümetlerin DuckDuckGo'dan veri istemesi halinde firma bunu yerine getiriyor ancak bu durumda firmanın elindeki verinin çok kısıtlı olduğunu söyleyelim.
DuckDuckGo aramalarınızı izlemediği için size özel bir reklam profili de oluşturmuyor.
Bununla birlikte DuckDuckGo, Yahoo'nun arama sonuçlarını kullandığından Google kadar etkili sonuçlar vermeyebiliyor.
DuckDuckGo'nun belki de en iyi yanı, listemizdeki diğer arama motorlarının aksine açık kaynak kodlu olması. Bu sayede arkada neler olup bittiği, gözlerden uzak kalmıyor.
2. Startpage
Google'a daha çok benzeyen bir arama motorunu tercih ediyorsanız, arama sonuçlarını Google'dan alan Startpage'i deneyebilirsiniz. Hollanda merkezli arama motoru, aramalarınızı kendi hizmeti üzerinden geçirerek izlenmenizi engelliyor.
Startpage, kısmen kişisel bilgilere dayanan otomatik tamamlamayı sözlük, Wikipedia veya genel terimler yoluyla gerçekleştiriyor. Bu sayede otomatik tamamlama, önceki aramalarınızı içermeden yapılıyor.
Startpage, siteleri bilgilerinizi göndermeden ziyaret etmeniz için bir "anonim göster" işlevine de sahip. Her arama sonucunun yanında görünen "Anonymous view" bağlantısına tıklayarak sonucu bir proxy sunucusu üzerinden açabiliyorsunuz.
3. MetaGer
Almanya merkezli MetaGer, Startpage gibi kimliğinizi sitelerden gizleyebiliyor. MetaGer'de arama yaptığınızda her sonucun yanında bir "Open Anonymously" bağlantısı göreceksiniz. Bu bağlantıya tıkladığınızda ilgili web sitesi, bir proxy sunucu üzerinden geçiyor ve bilgileriniz sizde kalıyor.
MetaGer'in dezavantajı, seçeneklerinin oldukça basit olması ve arama sonuçları için Scopia ve Bing'i kullanması. Olumlu yanı ise kar amacı gütmeyen, bağışlarla desteklenen bir yapısının olması. Kar amacı olan şirketlere güvenmiyorsanız, MetaGer sizin için iyi bir seçenek olabilir.
4. Qwant
Fransa merkezli bu arama motoru, adeta işlevlerle dolup taşıyor. Bu işlevlerin bazıları, kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyuyor, bu yüzden Qwant herkese göre olmayabilir.
Yine de, aramalarınızı depolamayan, ancak her tür işleve sahip bir arama motoruna ihtiyacınız varsa, Qwant'ı deneyebilirsiniz.
Qwant'ın sunduğu işlevler arasında bir müzik arama motoru, çocuklara yönelik bir "Junior" sürümü, harita işlevi var.
Qwant, aradıklarınızı depolamadığını ancak kaç kez arama yaptığınızı depoladığını söylüyor. Ek işlevler için bir miktar izlenmeyi kabul ediyorsanız, "orta yoldan" giden Qwant'ı tercih edebilirsiniz.
5. Mojeek
Listemizdeki şimdiye kadarki arama motorlarının arka planda diğer, daha güçlü arama motorlarını kullandığını fark etmişsinizdir. Bu sizin için büyük bir sorun ise, kendi sonuçlarını sunan bir gizlilik tabanlı arama motorunu tercih edebilirsiniz. Merkezi İngiltere'de bulunan Mojeek, başkalarının arama motorunu kullanmak yerine kendi sonuçlarını sunuyor.
Bu nedenle göreceğiniz arama sonuçları, çok isabetli olmayabilir. Yine de Mojeek, daha büyük firmaların etkisinde olmayan arama motorlarının en iyisi olarak değerlendiriliyor. Firma, arama sonuçlarını "bağımsız ve tarafsız" olarak tanımlıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın