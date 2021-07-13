Efsane Oyunun 1987'den Kalan Orijinal Kopyası, Servet Fiyatına Satıldı!

Nintendo'nun efsane oyunu The Legend of Zelda'nın 1987 NES kopyası, "satılan en pahalı oyun" olarak tarihe geçti. Bakın oyun için nasıl bir servet ödemeyi göze aldılar!