Efsane Oyunun 1987'den Kalan Orijinal Kopyası, Servet Fiyatına Satıldı!

Birkaç ay önce Super Mario Bros'un "mühürlü"1985 Nintendo Entertainment System (NES) kopyasının 660 bin dolara satıldığını öğrenmiştik ve bu da onu şimdiye kadar satılan en pahalı oyun haline getirmişti. Daha önce ise yine Super Mario Bros 3, 156 bin dolara satılmıştı. Fakat The Legend of Zelda, bunları adeta yıktı geçti.
The Legend of Zelda'nın 1987 NES özel mühürlü bir kopyası tam 870 bin dolara alıcı bulmuş Bu da onu şimdiye kadar satılan en pahalı oyun haline getirmiş durumda. Peki, The Legend of Zelda'nın bu versiyonunu bu denli "özel" yapan şey ne? Oyunun nadirliği hakkında müzayedeci şu açıklamalarda bulunmuş:
"Müzayedelerimizde sunduğumuz tüm oyunlar arasında çığır açan Legend of Zelda serisinin ilk oyununun bu mühürlü, erken üretim kopyası, şüphesiz nadirliğin, kültürel önemin ve koleksiyonun en önemli parçalarının bir özetidir. Bu, şimdiye kadar sunma fırsatına sahip olduğumuz ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda da sunma fırsatına sahip olacağımız en eski üretim serilerinden birinin tek kopyası. Bu varyantın 1987'nin sonlarında sadece birkaç ay için üretildiğini ve en sonunda 1988'in başlarında "Rev-A" varyantı ile değiştirildiğini düşünürsek, bu açıklama muhtemelen koleksiyoncular yeterli olacaktır."
Siz ne düşünüyorsunuz? 1 milyon dolarınız olsa, 870 bin dolarını The Legend of Zelda'ya yatırır mıydınız?
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