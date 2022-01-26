BMW, Final V12 Serisi ile Son V12 Motorlu Araçlarını Üretiyor!

BMW'nin V12 motoru yolun sonuna geldi. Alman otomobil üreticisi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 7 Serisinin on yıllar boyunca sunduğu 12 silindirli motora övgü olacak M760i Final V12 sürümünü duyurdu. BMW, bu özel sürüme yakışır bir şekilde bu araçlardan 12 adet üretecek ve her bir araç, sahibinin isteğine göre özel olarak üretilecek. Araçlar, V12'nin üretiminin sonunu işaretleyen benzersiz özelliklerle gelecek.
ABD'de satışa sunulacak olan 12 aracın her biri, BMW'nin içine sığdırabileceği her özellikle üst seviye bir M760i olarak hayatına başlayacak. Ancak, bir araca sahip olmayı başaranlar, arabalarını BMW Individual'a gönderme şansına da erişecek. Bu bölüm, çok sayıda dış kaplama, döşeme ve vurgu kombinasyonundan birini seçmek için gelecekteki aracın sahibi ile birlikte çalışacak.
Özel "V12" rozetleri M760i logolarının yerini alacak ve benzersiz jantlar da Final V12 sürümünün bir parçası olacak. Bu jantlar, 20 inç büyüklüğünde olacak ve gri veya siyah renkte gelecek.
Kaputun altında, çift turbo 6.6 litrelik V12 motor, kapı eşik plakalarına uygun bir "Final V12 plakası" bulunacak ve 601 beygir gücü ve 590 pound-feet tork üretecek. Diğer tüm M760i modellerinde olduğu gibi, sekiz ileri otomatik şanzıman tek şanzıman seçeneği olacak ve dört teker çekiş standart olarak sunulacak. Motor ve güç aktarma organları birlikte çalışırken, M760i 0-100km/saat hıza 3,6 saniyede ulaşacak.
En son araçların üretimi Haziran ayında gerçekleştirilecek ve teslimatların Temmuz ayında yapılması planlanıyor. Tabii ki bu araçlardan birine sahip olmak isteyenlerin oldukça ciddi ödeme yapmaları gerecek. BMW, 995 dolarlık bir teslim ücretinin ardından 200.995 dolar başlangıç fiyatı belirlemiş durumda...
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