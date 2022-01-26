BMW, Final V12 Serisi ile Son V12 Motorlu Araçlarını Üretiyor!

BMW, Final V12 serisi ile V12 motor efsanesine hak ettiği kapanışı yapıyor. Sadece 12 adet üretilecek olan M760i Final V12, ayırt edici özelliklerle dikkat çekecek!

26 Ocak 2022 10:02

Levent Öztürk