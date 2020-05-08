BMW, Merakla Beklenen Yeni Nesil i8 Aracını İptal Etti

Koronavirüs sebebiyle iptal edilenler listesine bir yeni satır daha eklendi: BMW i8'in varisinin geliştirilme çalışmalarının durdurulduğu açıklandı.
Almanya'dan Manager Magazin'de Nisan sonunda yayınlanan bir habere göre BMW, pek çok firmanın kaynaklarını korumaya yönelmesine sebep olan Koronavirüs sebebiyle yeni araçtan vazgeçti. Sayıca az satılan spor araçlar zaten çoğu zaman mantıklı bir yatırım noktası olmuyor ve küresel ekonominin geleceğinden endişe duyulurken, bir spor aracın BMW içerisinde daha fazla negatif tepki oluşturduğu tahmin edilebilir.
Geçtiğimiz yaz mevsiminde BMW'nin gösterdiği Vision M Next tasarım çalışması ile iptal edilen hibrit spor aracın bir prototipini görmüş olmamız mümkün. Bir BMW sözcüsü, Vision M Next'in "belirli bir model için bir konsept aracı olmadığının, sadece geçtiğimiz yıl çeşitli araç fuarlarında gösterilen bir tasarım çalışması olduğunun" altını çizmişti.
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