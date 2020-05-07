Robot "Casus" Goril, Gerçek Gorillerin Arasına Girerse Neler Olabilir?

Robot bir "casus" gorili, dağ gorillerinin arasına sokarsanız ve bir video çekerseniz, ortaya nasıl bir görüntü çıkabilir? İzleyin ve bu çok şaşırtıcı görüntüleri kendi gözlerinizle görün.

Oynat "Casus" Goril, Gerçek Gorillerin Arasına Girerse Bir "casus" goril ile dağ gorillerini izleyen araştırmacılar, iddiaya göre gorilleri keyifle "şarkı söylerken" ilk kez videoya kaydetti!

Ciddi çabalarla üretilen bir robot goril, dağ gorillerinin günlük hayatları içerisinde nasıl şarkı söylediklerini ve gaz çıkardıklarını yakından gözlemledi.

Nisan sonunda yayınlanan Spy in the Wild 2'den bir bölümü, yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz. Dört bölümden oluşan prodüksiyonda vahşi hayvanlara benzeyen robotlar kullanıldı. Bu robotların düzinelercesi, hayvan dünyasının gizli kalmış yönlerini ortaya çıkarmak için hayvanlara yakın bir konumda, onlar gibi hareket etti. "Şovun yıldızlarından biri" olarak kabul edilen casus goril, dağ gorillerini korkutmamak için bir bebek gorilla görünümüne sahipti.

Biyologlar ve zoologlardan oluşan yapımcıların ortak çalışmasıyla ortaya oldukça gerçekçi görünen robotlar çıktı. Dağ gorilleri, birbirleri hakkında bilgi almak için birbirlerinin gözünün içine bakarlar. Ancak bir erkek gümüş sırtlı gorilin gözünün içine bakmak, tehdit anlamına gelebileceğinden casus gorilin gözleri kapanabilir ve hareket edebilir şekilde tasarlandı.

Vahşi goril ailelerinin arasına giren casus goril, ailenin üyelerini yemek yerken, bu sırada keyifle "şarkı söylerken" ve yellenirken görüntüledi. Bu çalışmayla bir gorilin şarkı söylerken ilk kez videoda görüntülendiği söyleniyor, ancak aynısının daha önce gözlemlendiğini söyleyelim. Gorillerin bu davranışları, araştırmayı yürütenlere göre dil ve sesli iletişimin evrimi hakkında, insanları da içine katacak ilginç bir görüş açısı sunuyor.

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