Robot "Casus" Goril, Gerçek Gorillerin Arasına Girerse Neler Olabilir?

Robot bir "casus" gorili, dağ gorillerinin arasına sokarsanız ve bir video çekerseniz, ortaya nasıl bir görüntü çıkabilir? İzleyin ve bu çok şaşırtıcı görüntüleri kendi gözlerinizle görün.

07 Mayıs 2020 14:00