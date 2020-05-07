Dünyaca Ünlü Oyun Roblox Hack'lendi! Peki, Roblox Nedir?

Dünyanın en popüler online oyunları arasında olan ve özellikle çocuklar tarafından yakından takip edilen Roblox da hacker saldırısından kaçamamış. Aslında bu bir hacker saldırından ziyade, bir arka kapı yöntemi. Ancak bu kez arka kapıyı açan hacker değil, bizzat Roblox çalışanlarından biri.
Roblox Nedir?
Roblox, PC, Xbox ve mobil platformlarda yer alan dünyaca popüler bir oyun. Aslında Roblox için bir oyun yapma oyunu da diyebiliriz. Bir anlamda PlayStation 4'te yer alan Dreams platformuna da benziyor. Oyuncular, farklı platformlarda yarattıkları dünyada kendi oyunlarını tasarlayabiliyorlar. Bu oyunları tasarlamak için bazı eşyalar satın almak da mümkün. Yani oyuncular, Roblox içinde gerçek para kullanıyorlar ve işin içinde para olması da hacker'lar için yeterli bir sebep. Elbette bu oyunu bir de çocukların oynadığını düşündüğümüzde, hacker'lar için daha ilgi çekici olduğu kesin.
Hacker, Roblox'a Sızmayı Nasıl Başardı?
Bizzat Roblox çalışanlarından birine rüşvet teklif eden bir hacker, bu teklifiyle çalışanı ikna etmiş olacak ki, sisteme sızmayı başarmış. Roblox'taki tüm oyuncuların bilgilerine erişebilen hacker, çok geçmeden ise yaptığı işi ifşa etmiş. Hacker'ın yayınladığı belgeler arasında kullanıcıların kişisel bilgilerinden oyun paketlerine kadar çok sayıda şey yer alırken, hacker 2 hesabın şifresini değiştirdiğini ve bu oyuncuların sahip olduğu tüm eşyaları da sattığını itiraf etmiş. Amacı ise, bunun yapılabildiğini göstermek.
Bilindiği kadarıyla Roblox oyununun açık kapısı bulunmuyor. Bu nedenle içeri bir türlü sızamayan hacker'lar arasından bir hacker çıkmış ve "rüşvet yolunu" denemiş. O yol da gayet iyi bir şekilde işleyince, bu iş hacker'a ödül vermeye kadar gelmiş durumda. Roblox geliştiricileri, kullanıcılarını yaşanan hadise hakkında bireysel olarak bilgilendirirken, hacker'ı ise bir ödül platformu olan HackerOne'a bildirmiş.
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