BMW, Tek Bir Düğme ile Tüm Otomobilin Rengini Değiştireceğimizi Söylüyor!

Alman otomotiv devi BMW, yaptığı açıklamada, Ocak ayında CES'te yer alacağını ve önemli duyurular yapacağını doğruladı. Firma, yeni iX M60 EV'yi piyasaya sürmenin yanı sıra, bir dizi yeni teknolojiyi de sergileyecek. iX M60, Eylül ayında tanıtılan iX xDrive50 teknolojisi üzerine inşa edilecek. Muhtemelen aynı 111,5 kilovat saatlik pil paketine ve çift motora, ancak daha yüksek güce sahip olacak. iX xDrive50'nin zaten 516 beygir gücü ürettiğini düşünürsek ve 564 beygir gücü ile M60 oldukça güçlü olacak. Diğer M-rozetli BMW'lerde olduğu gibi, farklı döşeme ve tekerlek seçeneklerinin yanı sıra bazı küçük iç düzenlemeler görmeyi bekliyoruz.
BMW ayrıca renk değiştiren dış boya teknolojisini de göstereceğini doğruladı. Burada, hava koşullarına veya güneşe göre renk değiştiren boyadan bahsetmiyoruz. Şirket, bu teknolojinin "bir düğmeye dokunarak bir aracın dış rengini değiştirmeye imkan verdiğini" söylüyor ve bu oldukça heyecan verici bir gelişme. Elbette eğer gerçek olursa...
BMW bunlara ek olarak "son teknoloji bir araç içi sinema deneyimi" göreceğimizi söyledi, ancak bu konuda herhangi bir ayrıntı vermedi. Ocak ayında CES 2022'de kapılar açıldığında daha fazlasını öğreneceğiz.
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