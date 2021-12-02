Galaxy S21 Sahipleri Artık BMW'lerinin Kapılarını Telefonlarıyla Açabilecek

Seçili ülkelerdeki Galaxy S21 serisi kullanıcıları artık telefonlarını kullanarak BMW'lerinin kilidini açabilecek. Bu yılın başlarında söz verildiği gibi Google, Pixel 6 akıllı telefonları ve Samsung Galaxy S21 serisi için dijital araba anahtarı özelliğini kullanıma sunuyor. Adından da anlaşılacağı gibi, dijital araba anahtarı çözümü, müşterilerin telefonlarını uyumlu araçlar için "dijital araba anahtarlarına" dönüştürmelerine olanak tanıyor.
Google'ın dijital araba anahtarı özelliği, Samsung'un birkaç ay önce Güney Kore'de belirli Galaxy cihazları için sunduğu kendi dijital anahtar çözümüne benzer şekilde çalışıyor. Ancak temelde benzer bir göreve sahip olsalar da aynı şey olduklarını söyleyemeyiz. Öncelikle, Samsung'un çözümü Kore'de ve Genesis GV60 elektrikli araçla sınırlı. Google dijital araba anahtarı ise daha fazla ülkede kullanılabilecek ve uyumlu BMW modelleriyle çalışacak.
Google'ın resmi duyurusu, uyumlu BMW arabalarını veya dijital anahtarın mevcut olduğu ülkeleri listelemiyor. Ancak Samsung müşterileri söz konusu olduğunda, Galaxy S21 sahiplerinin Danimarka, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uyumlu BMW modelleriyle Google dijital araba anahtarı özelliğini kullanabileceği bildiriliyor.
Bu yeni özelliğe ek olarak Google, Android Auto'yu otomatik başlatma özelliğiyle geliştirdiğini duyurdu. Android Auto, telefonunuzu her bağladığınızda artık otomatik olarak çalışabilecek. Ayrıca Google, akıllı yanıt seçenekleri ve Android Auto için ses tabanlı müzik aramalarında iyileştirmeler üzerinde çalıştığını da doğruladı. Bu özellikler gelecekteki bir güncelleme ile kullanıma sunulacak...
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