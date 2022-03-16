Zuckerberg Açıkladı: Instagram, NFT'ler İçin Hazırlanıyor!

İster sevin, ister nefret edin, yakında NFT'ler Instagram dünyasında da kendini göstermeye başlayacak. Mark Zuckerberg dijital koleksiyonların "yakın dönemde" Instagram'a geleceğini açıkladı. Zuckerberg detaylar konusunda herhangi bir bilgi vermedi ancak kullanıcıların sahip oldukları NFT'leri sergileyebileceklerini ve yeni NFT'ler üretebileceklerini belirtti.
Diğer yöneticiler de, daha önce NFT'lerle ilgilendiklerini zaten söylemişti. Instagram'ın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri şirketin teknolojiyi "aktif olarak araştırdığını" belirtmişti. Financial Times Ocak ayında şirketin kripto cüzdanı Novi'ye NFT'leri eklemeyi umduğuna dair bir haber yapmıştı.
Zuckerberg, NFT'lerin bir gün şirketin metaverse'inde rol oynayabileceğini de düşünüyor. "Metaverse'de avatarınızın giydiği giysiyi NFT olarak damgalamak ve onu farklı yerlere üzerinizde götürmek mümkün olacak" diyor ve ekliyor: "Ancak, gerçekten sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için üzerinde çalışılması gereken bir sürü teknik detay var."
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