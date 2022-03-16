Zuckerberg Açıkladı: Instagram, NFT'ler İçin Hazırlanıyor!

Mark Zuckerberg, Instagram'a NFT özelliğinin geleceğini resmi olarak doğruladı. Peki bu nasıl olacak?

Instagram, NFT için hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Pokémon Go Artık Türkçe!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Intel'in Beklenen Arc Alchemist GPU'ları İçin Tarih Belli Oldu
NFT Kazası: Milyon Dolarlık NFT, Dikkatsizlik Nedeniyle Bedavaya Gitti
Revel Games, 4.5 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı
Lenovo'nun Teknolojisi Formula 1 Heyecanı ile Buluşuyor
Zuckerberg Açıkladı: Instagram, NFT'ler İçin Hazırlanıyor!

 

 