Elektrikli BMW iX3 ön siparişe açıldı! Fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Türkiye'deki yüzde 100 elektrikli model sayılarında giderek artış yaşanıyor. BMW tamamen elektrikli SAV otomobili yeni BMW iX3 modelini satışa sunuyor. BMW'nin tamamen elektrikli ilk SUV modeli olacak yeni BMW iX3'ün üretimine, geçtiğimiz yıl kasım ayında Çin'de başlanmıştı. Şimdi de BMW'nin ilk elektrikli SUV modeli iX3'ün Türkiye'de ön siparişe açıldı.
ELEKTRİKLİ BMW İX3 FİYATI NE KADAR?
Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin tamamen elektrikli SAV otomobili Yeni BMW iX3'ü 870.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla Nisan ayından itibaren Türkiye'de yollarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Ayrıca, Yeni BMW iX3 sahibi olacak BMW tutkunları şarj süresini önemli ölçüde azaltan ve ücretsiz olarak sunulan BMW i Wallbox'ın diledikleri lokasyona ücretsiz kurulumu fırsatından da yararlanabiliyor.
ELEKTRİKLİ BMW İX3 FİYATI ÖZELLİKLERİ NELER?
- BMW'nin, yüksek sürüş performansını beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle birleştiren tamamen elektrikli Yeni BMW iX3 tam şarjla WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC kriterlerine göre 520 kilometre menzil sunuyor.
- BMW'nin elektrikli mobilite alanındaki ilk SAV modeli olan Yeni BMW iX3, 286 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreterek 6.8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşıyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşırken, yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.
- BMW iX3 ayrıca zengin standart donanımlarıyla da dikkat çekiyor. LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.
- Yeni BMW iX3'ün sade ve güçlü çizgileri otomobilin modern görünümüne katkıda bulunurken, BMW i detayları ise markanın tamamen elektrikli ilk SAV'ı olmasının ayrıcalığını vurguluyor.
- 40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar sayesinde BMW X3 ile aynı ferahlıkta bir iç mekan sunan Yeni BMW iX3'ün, 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.560 litreye kadar çıkıyor.
Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure Türkiye'de! İşte fiyatı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın