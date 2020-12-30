Samsung, 9 Yılın Ardından İlk Kez "Başaramadı"

Samsung, 2012 yılından bu yana dünyanın 1 numaralı akıllı telefon markası olmayı sürdürüyor. Ancak, 2011'den bu yana her yıl 300 milyon adet civarında telefon sevk eden teknoloji devi, bu sene bunu başaramadı. Sebebi ise, elbette COVID-19.
Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi etkileri neticesinde fabrikaların zaman zaman kapatılması ve kuşkusuz dengesiz piyasa koşulları sebebi ile Samsung, 9 yılın ardından ilk kez bu rakama ulaşamamış durumda. Rakamlara göre Güney Koreli şirket 2020 yılının 3'üncü çeyreğinin sonunda 189 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.
Yine de şartlar düşünüldüğünde, bunun oldukça iyi bir rakam olduğu söylenebilir. Zira yaşanan sorunlar, sadece Samsung'u değil, tüm büyük telefon üreticilerini aynı şekilde etkiledi.
Raporun devamına göre Samsung, 2020 yılı sonuna kadar 270 milyondan daha fazla telefon sevkiyatında bulunamayacak. Şirketin 2021 hedefleri ise şimdiden planlanmış durumda. Samsung, 2021'de forma girip en az 307 milyon telefon sevkiyatında bulunmayı hedefliyor. Öte yandan orta sınıf ve uygun fiyatlı 5G modelleri ile katlanabilir akıllı telefon serilerini de genişletmeyi planlıyor.
Ayrıca Galaxy S serisi bu sene pek iyi sonuçlar vermemiş durumda. Yalnız Samsung, seriyi Galaxy S20 FE'yi piyasaya sürerek nispeten canlandırmayı başardı. Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G ve Galaxy A42 5G gibi orta sınıf 5G akıllı telefonlarını da piyasaya sürerek, 5G konusundaki çeşitliliğini arttırdı. Şimdilerde ise Galaxy S21 ve Galaxy Note 21 serileri ile Galaxy Z Fold 3 ve bir grup orta sınıf 5G akıllı telefon üzerinde çalışan şirketin 2021 yılı için planları oldukça sağlam görünüyor.
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