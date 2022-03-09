Brave, Dev Rakipleriyle Mücadelede Cepheyi Genişletti!

Brave Software, gizlilik odaklı video konferans hizmeti Brave Talk'u güncelleyerek hizmete bazı yenilikler getirdi. Yeniliklerin arasında kullanıcıların Brave Talk linklerini Google Takvim davetlerine bağlama (aynen Google Meet gibi) imkânı veren bir tarayıcı eklentisi bulunuyor. Burada hedef, kullanıcıların Brave Talk'u günlük rutinlerine daha kolay almasını sağlamak.
Firma tarayıcı eklentisine ek olarak, video konferans servisinin bedava versiyonunu da genişletti ve artık dört kullanıcıya kadar sınırsız video konferans imkânı sunuluyor.
Güvenlik odaklı bir web tarayıcısı olarak hayata başlayan Brave, şimdi hakimiyet alanını genişletmek için farklı servisler sunmaya başlıyor. Yeni servislere örnek olarak Brave VPN, firewall, crypto wallet, haber servisi ve Brave arama motorunu verebiliriz.
Brave yaptığı açıklamada, "Yeterli şeffaflık ve kontrol olmadan kullanıcı verilerinin toplanmasını ve paylaşılmasını içerebilen diğer video konferans sağlayıcılarının aksine, Brave Talk varsayılan olarak kullanıcı bilgilerini veya kişileri paylaşmayacak şekilde tasarlanmıştır" dedi.
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