Samsung, Akıllı Telefonlar İçin 16 GB RAM Seri Üretimine Başladı!

Samsung, premium akıllı telefonlar için 16 GB RAM seri üretimine başladı. 16 GB kapasiteli LPDDR5 mobil DRAM paketlerinin seri üretimine başladığını duyuran Güney Koreli şirket, böylece yeni RAM paketleriyle beraber daha yüksek hız ve daha az enerji tüketimini hedefliyor.
Yeni RAM modülü yalnızca RAm kapasitesini arttırmakla kalmayacak, bunun yanı sıra LPDDR4X yonga setlerine göre yüzde 30 oranında daha hızlı ve yüzde 20 oranında daha az enerji tüketecek. Elbette RAM kapasitesinin artmasıyla akıllı telefonlarda da işlem kapasitesi artacak.
Samsung, bu 16 GB RAM'i 2'inci nesil 10nm üretim tekniğini kullanarak üretiyor. İlk nesil üretim tekniğini daha önce 12 GB'lık RAM kitlerinde temmuz ayında görmüştük.
Güney Koreli teknoloji devine göre bu yüksek kapasiteli RAM modülleri ile gelişmiş yapay zeka uygulamaları için önemli bir noktayı oluşturacak. Öte yandan 5G için de önemli bir gelişim olurken, elbette genel akıllı telefon kullanım deneyimi de geliştirecek. Çoklu uygulama kullanımlar bir yana, gelişmiş mobil oyunlar için de daha yüksek kapasitede RAM önemli.
Öte yandan daha yüksek RAM kullanımının, optimizasyon sorunlarını da beraberinde getirdiği de biliniyor. Bu konuya daha önce farklı bir haberde değinmiştik hatırlarsanız.
Şimdi gözler, Samsung'un seri üretime geçtiği LPDDR5 modül 16 GB bellek kitlerinin ilk kez kullanılacağı telefonda. Bakalım Samsung, 16 GB RAM'leri ilk kez hangi telefonda kullanacak... Tahminlerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.
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