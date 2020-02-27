Samsung, Akıllı Telefonlar İçin 16 GB RAM Seri Üretimine Başladı!

Samsung, yeni yonga setlerinin üretimine başladı. 16 GB mobil DRAM seri üretimini başlatan Samsung, yeni LPDDR5 DRAM paketleri ile daha yüksek hız ve daha az tüketimi hedefliyor.